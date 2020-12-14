شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 635 فلس، لينجح بذلك في الاغلاق أعلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 720 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 610 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 620 بينما مستوى المقاومة هو 655 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد