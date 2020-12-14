شكرا لقرائتكم خبر عن محفظة مصر من المشروعات الخضراء 1.9 مليار دولار حتى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبنى الدولة استراتيجية وطنية في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة

وجاءت مصر في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أصدرت سندات خضراء حكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وبلغت محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى شهر سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف، و26% بمجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

ومن أبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.

كما تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي حجم قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات.

كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بحجم تكلفة 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.

ويتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليارات جنيه، سوف يستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، كما يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي حجم تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً.

وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي ، أنه جار تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحجم تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً.

وكذلك جار تنفيذ توسعات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً في نهاية 2023، وتم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً. كما تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة.

يذكر أن السندات الخضراء بدأت في الظهور عالمياً عام 2008، ووصل حجم إصدارات تلك السندات خلال عام 2019، نحو 212 مليار دولار، مقارنة مع 150 مليار دولار عام 2018، بنسبة نمو 41.3%، وتعد فرنسا من أكبر دول العالم إصداراً لتلك السندات في عام 2019، بقيمة 7 مليارات يورو، تليها هولندا بقيمة 6 مليارات يورو.