شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % إشغال الفنادق خلال موسم عطلات رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد مسؤولون في القطاع الفندقي أن فنادق الإمارات تسجل مستويات مرتفعة من الإشغال خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرين إلى أن معدلات الإشغال تتراوح ما بين 90% و95% مع نهاية العام الجاري، فيما يتوقع أن تصل 100% في منشآت فندقية محددة.

وقالوا ل ”الخليج 365” إن هناك طلباً قوياً من السوق الدولية من بعض الأسواق مثل المملكة المتحدة وروسيا وبعض الوجهات الأوروبية والسعودية ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا ودول آسيوية، موضحين أن السياحة الداخلية لا تزال تشكل حصة مهمة من السياحة في سوق الإمارات، لاسيما مع استمرار تقييد حركة الزوار في العديد من الأسواق العالمية.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، وتشهد فنادق ومنتجعات روتانا في الدولة تحسناً في نسب الإشغال اعتماداً على نمو السياحة الداخلية التي تعتبر من أهم ركائز السياحة في الدولة، وذلك نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، والتي أسهمت في عودة السياحة الداخلية التي تعتبر المحرك الأول لعودة النشاط السياحي في الدولة، وقد بدأنا باستقبال الحجوزات المتزايدة بشكل ملحوظ للإقامة خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة من دول الخليج وكافة أنحاء العالم، وتحديداً من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية.

وأضاف غاي هاتشينسون: نحن نتوقع نسب إشغال تتراوح بين 88 و90% في فنادق ومنتجعات روتانا في الدولة خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، ونشارك ضيوفنا الاحتفال بإطلاق عروض متعددة توفر خصومات 30% للإقامة في جميع فنادقنا بالإضافة إلى الإقامة التي تشمل جميع المأكولات والمشروبات all inclusive، والتي تستمر لغاية 10 يناير من العام المقبل.

وختم غاي هاتشينسون: تتضمن خطة العمل لدينا للعام القادم استقطاب السوق الإقليمية والعالمية مع التركيز على السوق الداخلية التي ساهمت بشكل كبير في إنعاش نسب الإشغال خلال الفترة الماضية، ونحن نعتمد على الخدمات الفندقية الاستثنائية التي نقدمها لضيوفنا في فنادق ومنتجعات روتانا، التي تجد فيها العائلات ملاذاً للاستجمام والترفيه بما تمتلكه من فيلل وأجنحة وغرف واسعة ومرافق فندقية عالية المستوى، إلى جانب الشواطئ وبرك السباحة ومراكز العلاج الطبيعي، التي تخضع جميعها لبرنامج «عالم روتانا الآمن» لضمان صحة وسلامة النزلاء، وتوفير راحة البال لهم من لحظة الوصول حتى تسجيل الخروج.

ارتفاع الأسعار

ومن جانبه، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق» إن حجوزات الفنادق خلال ديسمبر سجلت ارتفاعاً قوياً، بحيث تتجاوز معدلات الإشغال أكثر من 95%، وذلك بدعم من السياحة الداخلية بشكل رئيسي، إضافة إلى الحجوزات من السوق الدولية في بعض الوجهات مثل المملكة المتحدة وبعض الأسواق المفتوحة.

وأضاف عوض الله أن بعض الفنادق رفعت أسعارها خلال رأس السنة الميلادية الجديدة بحيث تجاوزت أو توازي أسعار العام 2019، فيما ارتفعت معظم الأسعار بنسبة 30 و35% مقارنة مع أسعار الأشهر الماضية.

وقال عوض الله إن الفنادق سجلت حجوزات كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك لقضاء الليالي اعتباراً من 19 ديسمبر حتى مطلع العام المقبل، وتشير الأرقام الأولية إلى زيادة ضخمة في الحجوزات في العديد من المنشآت، مضيفاً أن الفنادق تلقت دفعة من الحجوزات من السوق البريطاني بالتحديد بسبب الممر الآمن للسفر بين البلدين.

وأوضح عوض الله أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحجوزات في القطاع الفندقي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجيدة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر في ارتفاع مستمر، حيث تتوقع المنشآت الفندقية تسجيل أفضل إشغال لها منذ بدء «كوفيد-19».

رفع نسب الإشغال

قال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت للفنادق: تشهد فنادقنا في دولة الإمارات تحسناً تدريجياً في الإشغال منذ بداية شهر أكتوبر، وقد ساهم نشاط السياحة الداخلية في رفع نسب الإشغال من قِبل الضيوف الذين نستقبلهم من كافة أنحاء الإمارات، خاصة العائلات من أبوظبي والإمارات الشمالية، ويسعدنا خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة أن نقدم عرضاً خاصاً على الإقامة في فندقي «أسكوت بارك بلايس دبي» و«سيتادينز مترو سنترال دبي» اللذين يتمتعان بمواقع مثالية في المدينة على بعد مسافة قريبة من مترو دبي، ويتضمن العرض خصومات على الإقامة تصل حتى 25% ضمن شقق فندقية مجهزة على نحو متكامل، إذ تم تصميمها بهدف توفير ملاذات تبعث على الراحة المنزلية.

وأضاف حفيظ: بدأنا باستقبال زيادة ملحوظة في الحجوزات من إفريقيا ودول الخليج خاصة من السعودية، وذلك للإقامة خلال فترة الأعياد والاحتفال برأس السنة الجديدة في دبي، ونتوقع نسب إشغال تصل إلى 90% خلال هذه الفترة، وهذه النسبة تعبّر عن ثقة ضيوف أسكوت العالميين بالخدمات والمبادرات التي نقدمها، ومنها مبادرة «أسكوت كيرز» (Ascott Cares) لتطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على الصحة والنظافة، وتعاونّا مع شركة «بيرو فيريتاس» لتوفّر لنا عمليات تدقيق مستقلّة لمعايير النظافة والسلامة في فنادقنا في أنحاء العالم، وأطلقنا مبادرة مستوى النخبة (Elite Status) لأعضاء برنامج الولاء الفندقي «أسكوت ستار»، ومع اعتماد العالم على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى أطلقنا تطبيق الهاتف الجوّال الجديد «اكتشف برنامج مكافآت أسكوت ستار» (Discover ASR) لتعزيز تجربة الإقامة في فنادق أسكوت.

وختم حفيظ: إن هدفنا للعام القادم استقطاب السياح من أوروبا الغربية والمملكة المتحدة، وسوف نكثف حملتنا الترويجية لفنادقنا في الخليج في قارة آسيا حيث تشتهر العلامات الفندقية التي تتبع لمجموعة أسكوت وهي علامة «أسكوت»، و«ذا كريست كولكشن»، و«سمرست»، و«كويست»، و«سيتادينز»، و«ليف»، و«بريفيرينس»، و«فيرتو»، و«هاريس»، و«سيتادين كونيكت»، و«فوكس»، و«يلو» و«بوب»، وسوف يتم التركيز على روسيا ودول أوروبا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان.

العروض والفعاليات

من جانبها قالت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى مجموعة بارسيلو الإسبانية لإدارة الفنادق: يسعدنا الاحتفال مع ضيوفنا بفترة الأعياد واحتفالات رأس السنة الجديدة في فنادق «أوكسيدنتال الشارقة جراند» و«بارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا»، و«أوكسيدنتال دبي مدينة دبي للإنتاج» و«ديوكس ذا رويال هايد آواي في جزيرة النخلة»، وقد حضّرنا العديد من العروض والفعاليات ضمن فنادقنا في دولة الإمارات، التي سوف تجعل الضيوف يشعرون كأنهم في منازلهم والاستمتاع بأجمل وقت في السنة بصحبة العائلة والأصدقاء، وذلك ضمن أجواء تنعم بكافة إجراءات الصحة والسلامة.

وأضافت راشيل: بدأ التحسن التدريجي في الإشغال وخاصة من الوجهات الأساسية التي اعتدنا على استقبال الحجوزات منها مثل الدول الأوروبية والمملكة المتحدة، ولدينا حجوزات للإقامة خلال فترة الأعياد من روسيا ورابطة الدول المستقلة، ونتوقع تسجيل نسبة مرتفعة من الإشغال خلال هذه الفترة، وتشكل الحجوزات من داخل الإمارات قسماً كبيراً منها، وذلك بعد النشاط الذي شهدته السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة حيث فضّل المقيمون قضاء إجازاتهم في الإمارات، وقد كان لفنادقنا في الإمارات حصة كبيرة في إقامة المواطنين والمقيمين والتعرف أكثر على خدماتنا الفندقية.

الحجوزات مبشرة

ومن جانبه قال طانيوس صليبا، المدير الإداري للشركة المالكة لفندق «جراند كوزموبوليتان دبي»: نشعر بالسعادة للتحسن الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق في دولة الإمارات بشكل عام، وقد استفدنا خلال الفترة الأخيرة من النشاط الذي شهدته السياحة الداخلية حيث أصبح فندقنا وجهةً للمواطنين والمقيمين من مختلف أرجاء الإمارات، وحضرنا حزمةً من العروض لجذب الضيوف من داخل الإمارات وخارجها، الذين اختاروا الاحتفال في دبي خلال هذا الوقت المميز من العام، واحتفالاً بقدوم العام الجديد سوف يستقبل سطح الترفيه وتراس «باسيفيكو ميديتيرينيان» أمسية احتفالية مميزة، حيث يستمتع الضيوف بإطلالة مباشرة على البحر وبرج العرب في مد النظر.

وأضاف طانيوس: نحن نشهد ارتفاعاً في الحجوزات بشكل كبير، وهو أمر مبشرٌ ومشجعٌ بعودة قوية لما اعتدنا عليه في دبي من نسب إشغال مرتفعة، ونحن نشهد حالياً نسبة إشغال 70% ونتوقع أن تصل إلى أكثر من 90% مع نهاية العام الجاري، وأنا على ثقة بأننا سوف نستفيد من القرارات الأخيرة في أبوظبي المتعلقة بتخفيف القيود التي تم تطبيقها بسبب جائحة «كوفيد-19»، وسوف نشهد المزيد من الضيوف من أبوظبي، ولا بد لي من أن أنوّه بأن إجراءات الصحة والسلامة التي نطبقها في فندقنا هي الأفضل في دبي، حيث نهتم بأدق التفاصيل ليكون فندقنا المكان المناسب لإقامة العائلة والأفراد. وختم طانيوس: نتطلع لعام جديد حافلٍ بالنجاح وسوف تتضمن خطة عملنا التركيز على السياحة الداخلية واستقطاب المواطنين والمقيمين في الإمارات، وسوف نروّج لفندقنا في دول الخليج ودول أوروبا الغربية ورابطة الدول المستقلة وفي دول الشرق الأوسط عامة.

من جهته قال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة بدأ الكثير من المسافرين بالتخطيط لعطلاتهم الشتوية.

وأضاف: من خلال موقعنا بلغت عمليات البحث حول فترة عيدي الميلاد ورأس السنة بما يقارب 216290 عملية حجز لتذاكر الطيران والفنادق من الإمارات إلى الخارج، أما بالنسبة إلى الحجوزات المحلية داخل الإمارات فقد بلغت عمليات البحث عن الفنادق ما يقارب 6000 حجز بين 24 ديسمبر و3 يناير.

وقال شاجي أبو صالح، مدير إدارة تطوير الأعمال في فنادق شذا: «لطالما حرصنا على توفير تجربة استثنائية لضيوفنا من خلال استلهام المفاهيم والقيم الحضارية الغنية لدولة الإمارات ويبرز ذلك في مجموعة فنادق «مسك من شذا» في إمارة الشارقة. لقد تلقينا الكثير من الطلبات هذا العام، ونتوقع أن تصل نسبة الحجوزات إلى 100%، وخاصة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث توفر فنادقنا درجة عالية من الخصوصية وتوفر فرصة لاستكشاف الجمال الطبيعي في الدولة، وهي من ضمن الفنادق القليلة الحاصلة على شهادة بيرو فيرتاس للصحة والسلامة وراحة الضيوف».

