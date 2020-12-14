شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك الوطنية تضخ 300 مليون درهم في الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن استثمارات البنوك الوطنية الإجمالية نمت 1.4% على أساس شهري و10% منذ بداية العام إلى 395.9 مليار درهم، فيما رفعت الأجنبية استثماراتها الإجمالية 3.4% على أساس شهري، و33.5% منذ بداية العام إلى 52.2 مليار درهم. كما رفعت البنوك الأجنبية استثماراتها في أوراق الدين بنحو 37.3% منذ بداية العام وبنحو 1.4% على أساس شهري إلى 49 مليار درهم. فيما زادت البنوك الوطنية استثماراتها في سندات الدين بنحو 10.5% منذ بداية العام و0.2% على أساس شهري إلى 232 مليار درهم.

وتراجعت الأصول الإجمالية للبنوك الوطنية بنحو 0.3% في أكتوبر الماضي على أساس شهري إلى 2.833 تريليون درهم، لكنها بقيت مرتفعة بنحو 5.4% منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن الأصول الإجمالية للبنوك الأجنبية تراجعت 0.4% في أكتوبر على أساس شهري، لكنها بقيت مرتفعة بمعدل 3.3% منذ بداية العام، ووصلت قيمتها بنهاية أكتوبر إلى 407.9 مليار درهم.

وارتفاع إجمالي الائتمان من البنوك الوطنية 0.2% على أساس شهري إلى 1.62 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 3.2%. وتراجع الائتمان الإجمالي من البنوك الإجمالية بنحو 0.3% على أساس شهري و0.8% منذ بداية العام إلى 191.4 مليار درهم.

ورفعت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم 3.4% في أكتوبر، لكنها بقيت متراجعة وبنحو 15.9% منذ بداية العام. ووصلت استثماراتها في الأسهم في نهاية أكتوبر إلى 9 مليارات درهم، مقابل 8.7 مليار في سبتمبر الماضي، أي أنها ضخت سيولة 300 مليون درهم في أسواق الأسهم في أكتوبر الماضي.

وارتفعت الودائع الإجمالية لدى البنوك الوطنية 0.2% على أساس شهري و1.6% منذ بداية العام إلى 1.69 تريليون درهم. وارتفعت الودائع لدى الأجنبية بنحو 0.2% على أساس شهري و6.6% منذ بداية العام إلى 226 مليار درهم.

وخفضت الوطنية مخصصاتها العامة على أساس شهري في أكتوبر بنحو 1.7% لكنها بقيت مرتفعة بنحو 12.1% منذ بداية العام وبلغت 34.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر. في حين بقيت المخصصات العامة للبنوك الأجنبية على استقراراها في أكتوبر الماضي لكنها ارتفعت وبمعدل 50% منذ بداية العام لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 3.9 مليار درهم.

رفعت الوطنية المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة 0.5% على أساس شهري و13.1% منذ بداية العام إلى 82.2 مليار درهم. ورفعت الأجنبية مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة بنحو 0.7% على أساس شهري و12.4% منذ بداية العام إلى 29.9 مليار درهم.