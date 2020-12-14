شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز إلى 280 ألف طن سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز نحو 280.5 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 279.7 ألف طن فى شهر سبتمبر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 800 طن فقط.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الاستيراد شهد زيادة طفيفة بالتزامن مع زيادة الاستهلاك المحلى، حيث بلغ نحو 151 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 140 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 11 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج المحلى من البوتاجاز نحو 135.2 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 140.1 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 4.9 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ فى شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 4111 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3898 ألف طن فى شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 2368 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.

ورصدت البيانات تراجع طفيف فى إنتاج الغاز الطبيعى، حيث بلغ حجم الإنتاج 3877 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 3950 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 73 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات نحو 2447 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 2600 ألف طن بتراجع بلغ 153 ألف طن.