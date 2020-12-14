شكرا لقرائتكم خبر الرشيد: الحراج الجديد ذراع إتقان للمزادات العقارية المتوسطة والصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة إتقان العقارية شركة الحراج الجديد للعقارات كإحدى الشركات المتخصصة في المزادات العقارية المتوسطة والصغيرة تحت مظلة المجموعة، مساء أمس الأحد، بقاعة الشموع بمدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة إتقان عبدالعزيز الرشيد، خلال حفل الإطلاق، «يسعدنا في هذه الاحتفالية أن نرحب بكم لنشهد معا ميلاد إحدى الشركات المتخصصة في المزادات العلنية التابعة والمساندة لشركة إتقان العقارية، وهي شركة الحراج الجديد للعقارات».

وأضاف الرشيد «تشهد المملكة حراكا اقتصاديا استثنائيا يرتكز على إعادة التشكيل الإيجابي للأنظمة وبيئات العمل، وتأهيل عدد من الأسواق الاقتصادية بمختلف مشاربها لأعلى التصنيفات والمراتب العالمية».

وأشار إلى أن السوق العقاري بالمملكة هو أحد هذه المجالات التي نالت نصيبها من التنظيم والتأهيل عالي القيم والمواصفات، فبدأت عجلة التطور العقاري تتحرك بوثبات تواكب التطلعات، ولا تزال على طريق الفأل والأمل.

وأوضح أن شركة إتقان العقارية قطعت أشواطا مهمة ومتقدمة، وحازت رقما مهما في السوق العقاري كواحدة من أهم الشركات الوطنية التي قدمت ولا تزال للسوق العقاري الكثير ببصماتها المختلفة والمتميزة، ومن خلال شراكاتها الناجحة في عدد من أهم صفقات السوق العقاري في الفترة الماضية.

وجدد الرشيد في ختام كلمته التأكيد على أن إطلاق مجموعة إتقان العقارية الشركة الحديثة (شركة الحراج الجديد للعقارات) يأتي امتدادا للتمدد الاستثماري الواعي، وبأبعاد استراتيجية تهتم بالتخصص، مبينا أنها ستكون إحدى شركات مجموعة إتقان العقارية وذراعها المتخصص في المزادات العقارية العلنية المتوسطة والصغيرة، مستمدة فكرها الاستثماري من مدرسة إتقان العقارية وسائرة على خطاها، من خلال فريق عمل متكامل وأدوات تسويقية وخبرة عريقة.

يذكر أن شركة الحراج الجديد العقارية ستستهل نشاطها بطرح مخطط (جوهرة الحزم) في مدينة الرياض كأول مزاداتها العلنية، وذلك اليوم الاثنين (14 ديسمبر 2020)، في قاعة الشموع على الدائري الجنوبي بمدينة الرياض في تمام الرابعة عصرا، وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية.