عروض سعودية للمنافسة على مشروعات بمطاري القاهرة وسفنكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت مصر عروضا من السعودية للمنافسة على مشروعات بمطاري القاهرة وسفنكس.

وقال وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، «إن الوزارة تلقت عروضا استثمارية من السعودية والكويت بشأن المنافسة على مشروعات قرى بضائع بمطاري القاهرة الدولي وسفنكس غرب القاهرة».

وأضاف الوزير أن وزارته تستهدف إنشاء قرى بضائع ومناطق لوجيستية بمطاري القاهرة وسفنكس.

وأوضح أنه تم التنسيق مع هيئة الاستثمار بشأن تولي تلقي العروض الاستثمارية بشأن تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار إلى أنه جارية توسعة مطار سفنكس، بهدف استقبال 900 راكب كل ساعة بدلا من 300 راكب، بغرض استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب مع افتتاح المتحف المصري الجديد.

من جانبه أكد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أنه تم رفع معدلات التأمين بداخل المطارات المحلية، حيث تم تركيب 22 جهازا للكشف عن المفرقعات بداخل المطارات، بهدف زيادة معدلات تأمين الوفود السياحية التي يتم استقبالها.

وأشار إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل مليون سائح منذ يوليو الماضي رغم أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الطيران قررت تمديد قرار تخفيض رسوم الهبوط والإقلاع بنحو 50% لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بهدف إنعاش التدفق السياحي خلال الفترة المقبلة.

كما تقرر استمرار خفض رسوم الخدمات الأرضية بنحو 20% لمدة ثلاثة أشهر أخرى، مشيرا إلى أن قرار التخفيض انتهى خلال أكتوبر الماضي.