شكرا لقرائتكم خبر وفا للتأمين تعتزم زيادة رأسمالها 300 مليون لمعاودة نشاطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وأفادت «وفا للتأمين» في بيان على «تداول»، بأن السبب في زيادة رأس المال يتمثل في تعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسة نشاطها، مبينة أن زيادة رأس المال تحتاج موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وذكرت أنه سيعلن لاحقا عند تعيين مستشار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة وفقا لآخر نتائج مالية معلنة من الشركة عن الأشهر التسعة الأولى لعام 2019 نحو 207.64 ملايين ريال بنسبة 207.64% من رأس المال، وأرجعت الشركة سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى الخسائر الناتجة عن العمليات وإيقاف البيع.

وسهم «وفا للتأمين» متوقف عن التداول اعتبارا من 12 نوفمبر 2018، وآخر سعر للسهم قبل التوقف كان 9.50 ريالات.

توصية بزيادة رأس المال