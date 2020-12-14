شكرا لقرائتكم خبر الزكاة تطالب ساسكو بدفع 12.3 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بدفع مبالغ مجموعها 12.3 مليون ريال، بعد تعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من 2014 إلى 2018.

وأوضحت شركة (ساسكو) في بيان على موقع (تداول) أمس أنها تلقت الماضي من المستشار الزكوي للشركة ما يفيد تلقيه خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.

وذكرت الشركة أن الهيئة طالبت بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ 12.33 مليون ريال، مشيرة إلى أنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة.

وأفادت أنه يحق لها الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (60 يوما) من تاريخ استلام الخطابات، مؤكدة على أنها سوف تقوم برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وأنه سوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقا والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.