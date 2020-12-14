شكرا لقرائتكم خبر الزكاة تطالب ساسكو بدفع 12.3 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت شركة (ساسكو) في بيان على موقع (تداول) أمس أنها تلقت الماضي من المستشار الزكوي للشركة ما يفيد تلقيه خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.وذكرت الشركة أن الهيئة طالبت بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ 12.33 مليون ريال، مشيرة إلى أنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة.
وأفادت أنه يحق لها الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (60 يوما) من تاريخ استلام الخطابات، مؤكدة على أنها سوف تقوم برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وأنه سوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقا والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة تطالب ساسكو بدفع 12.3 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.