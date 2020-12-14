شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 مليار جنيه قيمة إصدار سندات التوريق فى الربع الثالث بنسبة نمو 72% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيمة الإصدارات الجديدة (أسهم وسندات) خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر 2020)، بلغت 36.3 مليار جنيه مقابل 50.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2019 بنسبة انخفاض 27.85%، مقسمة إلى 5.5 مليار جنيه قيمة أسهم تأسيس شركات خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 18 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2019 بنسبة انخفاض 69.29%، و19.6 مليار جنيه قيمة أسهم زيادة رأس المال مقابل 25.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 24.04%، و11.2 مليار جنيه قيمة إصدار سندات التوريق مقابل 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو 72.27%.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الربع سنوي، أن عدد الإصدارات الجديدة للسندات بلغت 4 إصدارات خلال الفترة من يوليو-سبتمبر لعام 2020 مقابل إصدارين خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 100%، وبلغت قيمة السندات المصدرة 11.2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو سنوي 72.3%، وبلغت قيمة السندات المدفوعة 11.2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 72.3%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوى 10989.27 نقطة بنهاية شهر سبتمبر لعام 2020 مقابل 14257.75 نقطة بنسبة انخفاض 22.92%، في حين أغلقا مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً عند مستويي 2003.37 نقطة، 2896.15 نقطة، على التوالي، وزاد مؤشر بورصة النيل من 456.84 نقطة بنهاية شهر سبتمبر عام 2019 إلى 1018.5 نقطة بنهاية شهر سبتمبر عام 2020 بنسبة نمو 122.94%.