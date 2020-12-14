شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 13-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، اميرالد للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 658.1 ألف جنيه، 1.7 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 8.6 مليون جنيه، 578 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1070 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، سبيد ميديكال، 368.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 26.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 9 ملايين سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 4 آلاف سهم، 1000 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 9 ملايين سهم.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، إيرادات مجمعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 8.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 123%، وخلال أول تسعة أشهر من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 144%، لتسجل 26.5 مليار جنيه، ويعكس نمو الإيرادات تسجيل إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا من مشروع الشركة المصرية للتكرير، أو ما يمثل 61% من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تحقيق خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

بنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2021، والتي استهدفت تحقيق نمو في إجمالي حجم المركز المالي للبنك بمبلغ 12 مليار جنيه بمعدل نمو 10.6% عن المتوقع في نهاية العام المالي 2020، ويرجع ذلك إلى توقع نمو أرصدة الأوعية الادخارية بمبلغ 11.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.9%، ومع توجيهها إلى قنوات استثمارية آمنة بما يحقق ربحاً منتظراً قابلاً للتوزيع يصل إلى 1.9 مليار جنيه مما يترتب عليه إجراء توزيع نقدي للمساهمين بنسبة 6% بالإضافة إلى الأسهم المجانية بواقع 15% إلى جانب التوزيعات الأخرى عند اعتماد الجمعية العامة لميزانية العام المالي 2021.

الحديد والصلب

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الحديد والصلب المصرية والخاص بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، بخصوص قرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة، باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 2 نوفمبر الماضي والمتخذة قرار اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي الماضي، مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للقاسمة.