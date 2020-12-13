الاقتصاد

أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني «زوروا أبوظبي» عن قائمة تضم 13 دولة معتمدة يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وأفادت الدائرة أن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس «». وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كل من: أستراليا، بروناي، الصين، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، ، سنغافورة، كوريا الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"