شكرا لقرائتكم خبر عن 33٫5 ٪ ارتفاع استثمارات البنوك الأجنبية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد التقرير الشهري لمصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة حيازات «المصرف» من الذهب بحوالي 15%، وبواقع 1.35 مليار درهم، في شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 10.31 مليار درهم مقابل 8.96 مليار درهم في شهر سبتمبر 2020.

ووصلت الزيادة في قيمة حيازات المركزي من الذهب منذ بداية العام الجاري إلى 155% تقريباً؛ حيث بلغت قيمة الحيازات في نهاية ديسمبر 2019 حوالي 4.04 مليار درهم.

وعلى أساس سنوي، أي مقابل أكتوبر 2019 وصل الارتفاع إلى 231.5%، حيث بلغت قيمة حيازات الذهب آنذاك حوالي 3.11 مليار درهم.

وتعمل البنوك المركزية عالمياً على تعزيز احتياطياتها من الذهب، الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019؛ حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.



الودائع



كما واصلت الودائع لأجل تراجعها اللافت منذ بداية العام؛ حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6% تقريباً في أكتوبر الماضي لتصل إلى 624.72 مليار درهم مقابل 663.9 مليار درهم في سبتمبر 2020. ووصل التراجع في القيمة الإجمالية للودائع لأجل في القطاع المصرفي بالدولة إلى 15.4% منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بحوالي 8.2% في أكتوبر الماضي إلى 703.32 مليار درهم مقابل 650.13 مليار درهم في سبتمبر الماضي. ووصل الارتفاع بذلك إلى 17.4% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقابل 599.67 مليار درهم في نهاية العام الماضي.



حسابات الادخار



وارتفعت حسابات الادخار 1.2% على أساس شهري، و22.2% منذ بداية العام، لتصل قيمتها الإجمالية في نهاية أكتوبر الماضي إلى 210.41 مليار درهم، مقابل 207.91 مليار في سبتمبر الماضي، و172.21 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.



الشيكات المتداولة



تراجعت قيمة الشيكات المتداولة عبر نظام المقاصة في الدولة 5.1% على أساس شهري في أكتوبر إلى 79.863 مليار درهم. وتراجع عدد الشيكات المتداولة بحوالي 1.9% على أساس شهري في أكتوبر إلى 1.77 مليون شيك مقابل 1.81 مليون شيك في سبتمبر 2020.

ووصلت قيمة الشيكات المتداولة منذ بداية العام الجاري إلى نهاية أكتوبر 814.5 مليار درهم إلى 17.57 مليون شيك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن شهر فبراير الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الشيكات المتداولة البالغة 103.5 مليار درهم وعددها البالغ 2.17 مليون شيك، وشهدت حركة شيكات المقاصة تحسناً لافتاً في الأشهر الماضية عن مستواها في إبريل الذي كان الأقل نشاطاً هذا العام بقيمة شيكات متداولة وصلت إلى 56.17 مليار درهم على 1.2 مليون شيك.



السحوبات والإيداعات



وتجاوزت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال شهر أكتوبر 16.806 مليار درهم، لتصل بذلك قيمة السحوبات من المصرف المركزي خلال ال 10 شهور الأولى من العام الجاري إلى 184.769 مليار درهم، منها 184.729 مليار درهم.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي إلى 14.52 مليار درهم في أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المركزي منذ بداية العام إلى 164.9 مليار درهم.



التحويلات



وأظهرت بيانات المركزي أن التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، تجاوزت قيمتها 7.7 تريليون درهم بواقع 4.895 تريليون تحويلات البنوك و2.805 تريليون درهم تحويلات الأفراد. وتراجعت التحويلات التي نفذتها البنوك في أكتوبر مقابل الشهر السابق بحوالي 16.7%، وتراجعت تحويلات الأفراد على أساس شهري أيضاً بحوالي 5.4% مقابل سبتمبر 2020.

وبلغ إجمالي قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر أكتوبر 651.07 مليار درهم، بواقع 383.2 مليار درهم تحويلات نفذتها البنوك و267.86 مليار درهم تحويلات نفذها أفراد.



المخصصات



تراجعت المخصصات العامة للبنوك بحوالي 1.6% على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 38.1 مليار درهم مقابل 38.7% في سبتمبر 2020. لكنها بقيت على ارتفاع بنسبة 15.1% منذ بداية العام و8.2% على أساس سنوي. وكانت البنوك بدأت في رفع مخصصاتها العامة منذ شهر مارس من العام الجاري؛ لمواجهة تبعات «كورونا»، لكن بيانات المركزي أظهرت أن المخصصات العامة أخذت مساراً تراجعياً منذ شهر سبتمبر الماضي.

وارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 0.5% في أكتوبر الماضي إلى 112.1 مليار درهم مقابل 111.5 مليار في سبتمبر الماضي. ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 12.9%، وبلغ الارتفاع على أساس سنوي حوالي 11.2%.