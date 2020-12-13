شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل فيروسي غير كافٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من كل الإنجازات التي حققتها الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم للوصول إلى هذه المرحلة من تحييد الكربون، اللازمة للحد من تأثير تغير المناخ، فإنها لا تزال غير كافية.

أشار موقع أكسيوس، على هامش تقرير «فجوة الإنتاج السنوي»، إلى الفجوة بين أهداف ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج الطاقة، موضحاً أن المستويات المتوقعة والمخطط لها من إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم العالمي، بعيدة كل البعد عن كمية خفض الانبعاثات اللازمة للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

الهدف من التقرير هو تعرية التناقض الكبير بين إنتاج الوقود الأحفوري المخطط له في البلدان، وبين مستويات الإنتاج العالمية اللازمة للحد من ظاهرة الاحترار، إلى 2 درجة مئوية.

ومن الواضح أن هذا التناقض لا يزال كبيراً جداً، حتى بعد أن تسببت جائحة «كوفيد ـ 19» في خفض الطلب على الوقود الأحفوري، وصناعة النفط والغاز بشكل عام.

يحسب التقرير الانبعاثات التي سيتم إطلاقها من احتراق الوقود خلال السنة القادمة، بناء على توقعات واستقراء عمليات استخراج الوقود الأحفوري المزمعة لجميع دول العالم.

ولتلبية الهدف الرئيسي لاتفاق باريس للمناخ، المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً على المدى الطويل، على المجتمع الدولي تقليل إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6% كل عام، على مدار عقد من الزمن. في الوقت الحالي، حققت معظم البلدان هدف التخفيض بنسبة 2% فقط؛ أي أقل من نصف المطلوب.

وبينما يسير العالم في الاتجاه الصحيح بشكل عام لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عشية تغير المناخ الكارثي، فإنه ببساطة لا يفعل ذلك بإلحاح كافٍ. على سبيل المثال، كان هذا العام صعباً بشكل خاص على صناعة الفحم التي يبدو أنها في آخر مراحلها، ومع ذلك، لا زلنا بحاجة إلى خفض هائل للإنتاج بنسبة 11% كل عام حتى عام 2030، للتوافق مع مسار 1.5 درجة مئوية المطلوب.

ومن الصعب رؤية ذلك يحدث عندما تعاود بلدان مثل الصين، اعتمادها على الفحم في أوقات انعدام الأمن الاقتصادي والطاقة.

وبالمثل، حين تخطط «أوبك بلس» لتمديد خفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط ثابتة خلال هذا الانكماش الممتد على الطلب، سيكون من السذاجة التفكير في أن نهاية صناعة النفط باتت وشيكة.

ربما نعيش في عصر ذروة الاعتماد على النفط، لكن ذلك لا يعني أننا سنشهد انخفاضاً سنوياً بنسبة 6% في الوقود الذي يغذي الاقتصاد العالمي.

في النهاية، وعلى الرغم من كل التصريحات الرنانة، لن يؤدي انخفاض الإنتاج المرتبط بالوباء، هذا العام، إلى التغييرات طويلة الأجل اللازمة للمضي قدماً نحو أهداف درجات الحرارة هذه؛ لذلك نحن بحاجة إلى تدخل بشري وإعادة هيكلة اقتصادية وسياسية مقصودة، وليس مجرد تعطيل فيروسي.

باي ستريت