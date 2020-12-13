شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «محمد بن راشد للمشاريع» و«بايبلاين» لنمو الأعمال التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أبرمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع شركة بايبلاين ماركتينج مانيجمنت، المتخصصة في تنمية خدمات ريادة الأعمال ومقرها إمارة دبي، وذلك بهدف التعاون في دعم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والاستدامة الاقتصادية الشاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين، لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال منح الأعضاء المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج المشتريات الحكومية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتم ترخيصهم كأعضاء لدى المؤسسة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها، حزمة من خدمات جذب المتعاملين المحتملين واستشارات المبيعات بأسعار مميزة وحصرية.

قال سعيد المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تم إبرام هذه المذكرة انطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في سبيل دعم وتعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تمتلك شركة بايبلاين خبرة جيدة في مجال تنمية خدمات ريادة الأعمال، وسيتيح التعاون معها العديد من الفرص والمزايا لأعضاء المؤسسة ومختلف الفئات المستهدفة من المذكرة. ملتزمون بشكل دائم ومستمر في تقديم كل ما من شأنه أن يعزز من حضور وأداء أعضاء المؤسسة بشكل خاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء.

وقال جايمس جوسلينج الشريك والمدير التنفيذي لشركة «بايبلاين ماركتينج مانيجمنت»: بدأت الشركة خدماتها ورحلتها في العام 2018، انطلاقاً من تركيزها القوي على دعم سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، عبر الاستعانة بمصادر خارجية لجذب واستقطاب المتعاملين المحتملين.

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