خلال اجتماع في مقره بصنعاء.. رئيس الوزراء يشيد بسياسات البنك المركزي وجهوده في تحقيق الاستقرار النقدي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أقر اجتماع بمقر البنك المركزي اليمني في صنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، تشكيل لجنة مشتركة من البنك ووزارة الاتصالات وجمعيتي البنوك والصرافين، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الممثلة في اللجنة، وغيرها من الجهات في القطاعين العام والخاص لترسيخ الاستقرار النقدي.

وأشاد الاجتماع، الذي عُقد على هامش زيارة رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، بالنجاحات التي حققها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، خلافاً لحالة الانهيار التي تشهدها العملة في المحافظات الخاضعة للعدوان وحكومة المرتزقة، والذي يعكس النجاح الكبير للبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك أحمد عبد القادر، وعدداً من الوزراء وممثلين عن جمعيتي البنوك والصرافين، أدوار البنك في الحفاظ على استقرار العملة، وخدمة الاقتصاد الوطني، رغم القيود المفروضة من تحالف العدوان وأدواته، لإرباك نشاطه ودوره الفاعل في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار.

وثمَّن الدكتور بن حبتور جهود قيادة البنك في الحفاظ على استقرار الوضع المالي والعملة الوطنية في المناطق الحرة، ودورها في إفشال مخططات العدوان الرامية إلى استهداف كافة مؤسسات الدولة، والعملة التي يُعدُّ المساس بها استهدافاً لسيادة واستقلال اليمن.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، ومباركتها لخططه في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.. منتقداً الحرب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان منذ سنوات من أجل استنزاف البلد اقتصادياً، وإنهاك الشعب اليمني الصامد، من خلال نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وإيقاف رواتب الموظفين وكل الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة، إلى جانب تشديد الحصار على مطارات وموانئ ومنافذ البلد ونهب موارده وثرواته.

كما أعرب عن الأسف الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات الخاضعة للاحتلال، نتيجة انهيار سعر العملة “غير القانونية” والفساد المتغلغل في أروقة حكومة المرتزقة وعدم اكتراثها لمعاناة الشعب المتفاقمة نتيجة سياساتها المالية التي لا تخدم سوى أجندات وأطماع دول تحالف العدوان.. مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب قيادة البنك في إطار التوجه العام للمجلس السياسي والحكومة، وقبلهما توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد.

من جانبه أكد نائب المحافظ حرص قيادة البنك وكافة العاملين فيه على تنفيذ كافة المسؤوليات والمهام اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني.. مستعرضاً الصعوبات الناتجة عن بعض التداخلات في المهام بين الجهات الحكومية وسبل معالجتها بالشراكة بين الجميع وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

فيما نوّه الوزراء والحاضرون بالسياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها اليمن، ومستوى أداء العاملين فيه، من قيادة وموظفين، في سبيل تطوير الاقتصاد ودعم عجلة الاستثمار في البلد.

وتأتي الزيارة وفقاً لـ “بن حبتور”، في إطار دعم الحكومة بكافة أجهزتها لأنشطة وإجراءات وسياسات البنك المركزي، والذي يشكل أحد أهم جبهات الصمود في وجه العدوان وحربه الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

وكان رئيس الوزراء ومرافقوه اطلعوا على متحف العملات اليمنية التابع للبنك المركزي، والذي يجسد عراقة الحضارة اليمنية التي صكت النقود منذ عصور ما قبل الإسلام.