شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 13-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 ، بعد ارتفاع طفيف أمس بقيمة جنيهين فقط، وهو ارتفاع طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلي 1839 دولار حتي صياغة هذه السطور، فيما يتوقف سوق الذهب يوم الأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 689 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 804 جنيها. سعر جرام الذهب 24 سجل 918 جنيها.

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 2020 ـ 12 ـ 13، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: 18.93 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: يسجل 20.54 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: سجل 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع