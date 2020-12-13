شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قطاعاً تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "الورق ومواد التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.04%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.39%، كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الموارد الأساسية ومواد البناء بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.62%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.14%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 658.1 ألف جنيه، 1.7 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 8.6 مليون جنيه، 578 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1070 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.