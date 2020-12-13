شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 8:52 مساءً, 13 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق المسميات التالية:

– مدير محفظة.

– أخصائي أول متابعة.

– أخصائي أول أداء مؤسسي.

– أخصائي أول تقاعد ومنافسات.

– أخصائي أول أداء استراتيجي.

– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.

– مدير مشروع أول.

– محاسب أول

وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])

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