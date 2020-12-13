شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي يستقبل الرحلة الافتتاحية لخطوط العال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبلت مطارات دبي الرحلة الافتتاحية لخطوط العال قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي صباح الأحد 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وستقوم شركة النقل الوطنية لإسرائيل بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787 دريملاينر وB739.

ومن المتوقع أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة التجارة والسياحة والضيافة على الجانبين مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

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