شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو2020» و«دبي العطاء» يستشرفان مستقبل قطاع التعليم بعد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستكشف «إكسبو 2020 دبي» خلال أسبوع «المعرفة والتعلّم»، الذي تنطلق فعالياته خلال يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري مستقبل التعليم وضرورة إصلاحه؛ لمواكبة عالم متغير، ودوره في إعداد أجيال المستقبل ونمو الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة؛ وذلك إقراراً بالدور الحاسم؛ لكسب المعرفة عبر مختلف البلدان والثقافات والأجيال والسياقات الاجتماعية.

ويندرج أسبوع «المعرفة والتعلّم»، ضمن 11 من أسابيع الموضوعات التي ستقام أثناء «إكسبو 2020»، لبحث أفضل السبل لتزويد الشباب والمجتمع التعليمي بمجموعة أدوات تناسب القرن الـ21.

وتُقام فعالية أسبوع «المعرفة والتعلّم» المفتوحة للجمهور، عن بُعد، بالتعاون مع دبي العطاء، المؤسسة الخيرية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتشهد الفعالية كلمة رئيسية لكل من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في دبي العطاء.

وستعمل الفعالية على تحليل قدرة المعرفة على دفع المجتمع العالمي نحو الابتكار من أجل مستقبل أفضل للجميع، بما يساعدنا على التوغل أكثر من أي وقت مضى في مجالات العلوم والطب والاستدامة والتقنية وغيرها.

وستشمل موضوعات المناقشة رقمنة التعليم، وتنمية مهارات الشباب العربي، وفتح باب التعلّم أمام الجميع بينما يتطلع العالم لتجاوز جائحة كوفيد-19.

وستتطرق الجلسات إلى التراث المادي وغير المادي، والصناعات الإبداعية، واقتصادات المعرفة، إلى جانب السياحة بوصفها محفزاً لتبادل المعرفة بين المجتمعات.

وتشهد الفعالية مشاركة العديد من المشاركين الدوليين في إكسبو 2020، ومن الحاصلين على مِنح من إكسبو لايف، برنامج الشراكة والابتكار العالمي في إكسبو 2020، ومن أصحاب المشروعات التي يدعمها برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية، وهو منصة تسلط الضوء على مشروعات من شتى أنحاء العالم قدمت إسهامات مؤثّرة ومستدامة، وذلك بهدف توسيع نطاقها لتشمل أماكن أخرى من العالم.

ويشارك فيه كل من: منظمة سيناريو، الحاصلة على منحة من إكسبو لايف، وهي منظمة للفنون والتعليم مقرها لبنان، يعمل تطبيقها «كندرغارتن بلاي كيت»، وهو تطبيق للهاتف المتحرك متوفر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، على إحداث نقلة في تعليم الأطفال اللاجئين، و«ذا سيتيزنز فاونديشن»، وهي من مشروعات أفضل الممارسات العالمية، التي لا توظف سوى مُعلِّمات ومديرات لتقديم تعليم عالي المستوى في أكثر المجتمعات الريفية والأحياء الفقيرة تعرضا للإهمال في باكستان.

وستستضيف دبي العطاء «ريوايرد إكس»، المؤتمر الدولي المعني بالتعليم، على مدار يومَي الفعالية؛ حيث ستجمع قادة التعليم وممارسيه من مختلف أنحاء العالم؛ للمشاركة في حوار هادف، موجّه نحو العمل من أجل إعادة التفكير في مواقفنا تجاه التعليم وإعادة تصورها.

ويقام هذا الحدث الافتراضي بالتزامن مع أسبوع إكسبو للمعرفة والتعلُم، وسيكون إيذاناً ببدء العد التنازلي لقمة «ريوايرد»، التي ستُعقد بعد عام منه بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي أثناء أسبوع إكسبو للمعرفة والتعلم في عام 2021.