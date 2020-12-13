شكرا لقرائتكم خبر عن 3 موجهات لـ «وول ستريت» في أسبوع مزدحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

سيكون الأسبوع الجاري أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث التي لها وزنها والتي من شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً في الأسواق، وتحدد المسار السلس لتجمعات واحتفالات عيد الميلاد مع اقتراب العام من نهايته.

أولاً، يبدو أن الكونجرس عازم على المضي حتى النهاية بشأن حزمة تحفيز فيروس كورونا المنتظرة. وهنالك احتمالات جيدة لذلك، لكن خيبة الأمل أمر وارد أيضاً.

كما سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً اجتماعه الأخير لهذا العام، وينقسم محترفو السوق عند إصدار البيان يوم الأربعاء بين مؤيد لنظرية تعديل برنامج شراء السندات ومشكّك. ونظراً لانقسام وجهات النظر، سيتخبط السوق في ردّات فعله بين كلتا الحالتين.

سيكون هناك الكثير من البيانات الدقيقة حقاً، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الأربعاء، ومؤشر مدير المشتريات من مؤسسة «ماركيت»، إضافة لاستطلاعات الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية.

أخيراً، سيتم طرح أسهم «تيسلا» في مؤشر «إس أند بي 500» عند جرس إغلاق يوم الجمعة. الإجراء الذي من شأنه أن يوسع قاعدة المستثمرين ويؤكد علو كعبهم على أسهم المؤشر الأخرى، ما يفسح المجال لدخول عملاق صناعة السيارات الكهربائية في محافظهم. يحدث هذا أيضاً في يوم يمكن أن يشهد تقلبات داخلية إضافية مع انتهاء صلاحية العقود الآجلة والخيارات.

هل سيكون هناك صفقة؟

قال آرت هوجان، كبير الاستراتيجيين في «ناشيونال سيكيوريتيز»: «بالنسبة لي، فإن أكثر المعلومات التي تحرك السوق هي، هل سنحصل على حزمة تحفيز أم لا؟ لقد حدد السوق سعراً واحداً، وعليه فإن خيبة الأمل الأكبر هي إذا لم يتم اعتماد حزمة إنعاش مالي قريباً». مشيراً إلى أن الأخذ والرد الحاصلين بين الفيروس واللقاح سيكونا العامل الفصل في موضوع التحفيز.

واعتبر هوجان أنه سيكون أمراً إيجابياً في حال صوتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA يوم الخميس على الموافقة على لقاح «موديرنا»، بعد أسبوع من اعتمادها لقاح شركة «فايزر». لكن أنظار السوق ستكون موجهة أكثر إلى الكونجرس، إذا تحرك، سيكون الأمر جيداً جداً بالنسبة للسوق.

وأضاف هوجان، «أعتقد أن الأمر يتطلب واحداً من هذه الأشياء لدفع العربة إلى الأمام باتجاه نهاية سنة إيجابية نسبياً ومستويات أعلى. الأمر المثير للقلق هو ألا يصل الكونجرس إلى قرار بشأن التحفيز. هذا من شأنه أن يسحبنا بقوة إلى الوراء».

من جهته اعتبر بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي الاستشارية»، أن انتهاء صلاحية استحقاقات البطالة الممنوحة لملايين الأمريكيين في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري قد يدفع الكونجرس للتحرك فعلاً.

وقال، «لا يمكن تجاهل الموقف القوي الذي اتخذه الجمهوريون بشأن المسؤولية عن الأعمال والموقف القوي الذي اتخذه الديمقراطيون بشأن مساعدة الدولة».

وفي سياق متصل، يرى توم بلوك، محلل سياسة واشنطن في مؤسسة «فندستارت» لاستراتيجية السوق والأبحاث، فرصة لإتمام الصفقة بنسبة 50/50 بنهاية الأسبوع. وفي حال لم يكن هناك اتفاق، فإن معونات البطالة الفيدرالية للملايين وعمليات وقف الإخلاء ستنتهي في نهاية الشهر.

واعتبر توم أنه حتى إذا فشل الكونجرس في الموافقة على مشروع قانون لمنع إغلاق الحكومة، فإن المشرعين سيتوصلون إلى اتفاق يدعم بقاء عملها. لكن التحفيز يبقى غير واضح، ومعظمه عبارة عن حزم إغاثة. مشيراً إلى أن هناك حلولاً موجودة دائماً تحت أنظار الحزبين (الأزرق والأحمر)، لكن يبدو أن كلا الجانبين غير مستعدين بعد للتوصل إلى اتفاق عام.

«تيسلا» وتقلبات متوقعة

يُعتبر دخول «تيسلا» إلى نادي «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة حدثاً طال انتظاره بين اللاعبين الذين يتوقعون أن تجلب هذه الخطوة معها مزيداً من التقلبات إلى الأسواق. ومن المحتمل أن يكون هذا اليوم جامحاً بالنسبة للمستثمرين، حيث يقومون بتعديل محافظهم ومقتنياتهم في المؤشر الشهير.

إلى ذلك قال ماثيو بارتوليني رئيس أبحاث الأسهم في «ستيت ستريت جلوبال»، «من المنتظر أن يكون هناك قدر كبير من التداول المحموم الذي يُفضي إلى جوانب عديدة من التقلبات. ونظراً لأننا نتفاعل مع نظام شديد التقلب بالفعل، أعتقد أن الأمر لن يستغرق كثيراً لرؤية ارتفاع مؤشر الخوف فيكس».

واعتبر بارتوليني أن هناك بالفعل الكثير من نشاط التداول المتوقع مع انتهاء صلاحية الخيارات والعقود الآجلة يوم الجمعة، وبأن ذلك سيخلق المزيد من الضجيج.

تعتبر شركة «تيسلا» سابع أكبر كيان ينضم إلى مؤشر «إس آند بي» من حيث قيمتها السوقية الحالية، وستكون عملية إعادة التوازن إلى السوق يوم الجمعة الأكبر على الإطلاق.

سيتعين على مديري صناديق المؤشرات شراء ما يزيد على 70 مليار دولار من أسهم «تيسلا»، وهذا يعني بيع أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز الأخرى لإفساح المجال أمام أسهم صانعة السيارات الكهربائية. ومن ثم سيكون هناك تداول على أساس تعديل هذا الترجيح في المؤشر.

وأضاف بارتوليني، «سنشهد على الأرجح وبشكل مثير شراء أسهم تيسلا وتداولها بأحجام كبيرة مقابل بيع أسهم أخرى. ويمكن أن يخلق ذلك بطبيعة الحال بعض الزخم الصعودي لتيسلا مقابل ضغط معاكس على الأسهم التي يتم طرحها».

برنامج سندات الاحتياطي

سيكون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مهماً أيضاً، وقد أصبح بالفعل موضوعاً ساخناً للمضاربة، خاصة في سوق السندات. إذ يتوقع بعض محترفي السوق أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي تغييرات على برنامج السندات الخاص به.

يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار أيضاً. وعليه، يناقش مسؤولو الاحتياطي إمكانية تغيير هذا البرنامج في اجتماعهم الأخير المنتظر.

هناك تكهنات الآن بأن يوجه البنك للاحتفاظ بالمشتريات عند ثمانين مليار دولار شهرياً، مع تغيير نوع الأوراق المالية التي يشتريها، والتركيز بشكل أكبر على الأوراق النقدية والسندات طويلة الأجل.

سيؤدي ذلك من الناحية النظرية إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات متدنية. بالمقابل يتوقع نصف أعضاء السوق فقط أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءً في هذا الاجتماع.

وقال كبير المتداولين والاستراتيجيين في «إنكابيتال» باتريك ليري: «هذا يعني أن نصف السوق على الأقل سيصاب بخيبة أمل بشأن ما قد يفعله أو لا يفعله الاحتياطي الفيدرالي. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في بعض التقلبات، خاصة في سوق الأسعار، وربما في أسواق المخاطرة».

يُذكر أن أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي قد شهدت تقلبات مع انخفاض «إس آند بي» بحوالي 1% عند 3663 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، لكنها عادت وتراجعت يوم الجمعة دون 0.9%.

نافذة على الاقتصاد

ستكون الأجندة الاقتصادية مزدحمة في الأسبوع الجاري، ومن المتوقع مراقبة المطالبات الأسبوعية يوم الخميس عن كثب بعد قفزة مفاجئة في أعداد الأشخاص الذين يسعون للحصول على مزايا جديدة للأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر/كانون الأول.

سيتم يوم الأربعاء الإعلان عن تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لقطاعي التصنيع والخدمات، وكذلك تقرير مبيعات التجزئة عن نفس الشهر.

ويراقب بيتر بوكفار من مجموعة «بليكلي» ليرى مدى تأثر قطاع الخدمات بانتشار الوباء وعمليات الإغلاق ذات الصلة. وقال: «أعتقد أنه سيتم التغاضي عن البيانات الاقتصادية سواء الأفضل أو الأسوأ لأنها تاتي قبل مرحلة اللقاح».

يتوقع الاقتصاديون تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وسط استمرار انتشار الفيروس. وفي حين يتوقع البعض أن تكون بيانات الربع الأول للعام القادم أضعف من مثيلاتها للربع الحالي، يرون بالمقابل أنه يجب أن يزداد النشاط في الربع الثاني لعام 2021 مع بدء توزيع اللقاح.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

تصويت المجمع الانتخابي على المرشحين للرئاسة

الثلاثاء

بدء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

8:30 تقرير أسعار الاستيراد

8:30 تقرير «إمباير ستيت» للتصنيع

9:15 تقرير الإنتاج الصناعي

14:00 بيانات الخزينة الدولية لرأس المال

الأربعاء

8:30 تقرير مبيعات التجزئة

8:30 استطلاع قادة الأعمال

9:45 مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات

10:00 تقرير جرد الأعمال

00:14 قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

14:30 إحاطة إعلامية لرئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الخميس

8:30 تقرير مطالبات البطالة الأولية

8:30 مؤشر بدايات الإسكان

8:30 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا

الجمعة

8:30 تقرير الحساب الجاري