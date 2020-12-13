شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافآت أدنوك» يوزع مليون نقطة يومياً احتفالًا بالمشترك المليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحتفل شركة أدنوك للتوزيع بانضمام المشترك المليون إلى برنامج الولاء الخاص بالشركة «مكافآت أدنوك» المخصص لمكافأة العملاء، واحتفالاً بهذه المناسبة الهامة، ستقوم الشركة بتقديم مليون نقطة مكافآت أدنوك لعملائها يوميًا هذا الأسبوع.

يُتيح برنامج مكافآت أدنوك المحدّث للأعضاء فرصة جمع نقاط المكافآت مقابل كل درهم ينفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك؛ ومن ثم بإمكانهم استبدال النقاط بمنتجات وخدمات في محطات الخدمة أو متاجر التجزئة أو على تطبيق الهواتف المحمولة لشركة أدنوك للتوزيع. كما يُتيح البرنامج للأعضاء أيضًا إمكانية استبدال نقاطهم بمجموعة واسعة من العروض والخصومات المقدمة من الشركاء، والتي تشمل الفنادق والمنتجعات والمطاعم وأماكن الاستجمام والترفيه وغيرها. علاوة على ذلك، يستطيع المشتركون في برنامج مكافآت أدنوك تحويل نقاطهم من وإلى برنامج أميال ضيف الاتحاد.

ويقول أحمد الشامسي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: يُعد ضمان مكافأة عملائنا مقابل كل زيارة يقومون بها إلى محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك جزءًا لا يتجزأ من التجربة المتكاملة التي نقدمها لهم، فمنذ أن حدّثنا برنامج مكافآت أدنوك في وقت سابق من هذا العام ليصبح قائماً على نظام جمع النقاط، أصبحنا نسجّل ما متوسطه 15000 مشترك جديد أسبوعيًا، وبذلك شهد معدّل تسجيل الأعضاء زيادة بنسبة 30%، حيث وصل عدد المشتركين إلى مليون مشترك هذا الشهر.

وأضاف الشامسي: إنه لأمر رائع أن نشهد استبدال أكثر من 1.6 مليون نقطة مكافآت على مستوى شبكتنا التي تضم أكثر من 400 محطة خدمة في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة، حيث نعمل على زيادة عدد شركائنا من أصحاب العلامات التجارية الرائدة في العديد من القطاعات لضمان حصول أعضاء البرنامج على العروض المميزة.