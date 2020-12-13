شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة أبوظبي» تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني «زوروا أبوظبي» عن قائمة تضم 13 دولة معتمدة يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأفادت الدائرة أن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس «كورونا». وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كل من: أستراليا، بروناي، الصين، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية.

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