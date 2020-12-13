شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: وزيرا قطاع الأعمال والزراعة يبحثان تطوير منظومة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 13-12-2020 ،العديد من الاجتماعات الوزارية الهامة من أبرزها اجتماعات لوزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والبترول والإسكان والبيئة.

وزيرا قطاع الأعمال والزراعة يبحثان تطوير منظومة القطن وتحسين الإنتاجية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تطوير منظومة القطن المصري.

وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين، وبعض مزارعي القطن الذين كان قد التقاهم السيد وزير قطاع الأعمال العام في إحدى مزادات القطن خلال زيارته لمحافظة الشرقية الأسبوع الماضي ووعدهم بلقاء وزير الزراعة.

وناقش الوزيران المشكلات التى تواجه مزراعي القطن وسبل حلها من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد.

ووجه وزير الزراعة بتوفير تقاوي القطن قبل شهر على الأقل من بداية موسم الزراعة، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا مع التنبيه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين بعدم شراء أي بذور غير معتمدة من وزارة الزراعة.

وأشار القصير إلى أن البذور الجديدة منزوعة الزغب والتي استنبطها معهد القطن تحقق انتاجية تتجاوز الـ 97% وهي تتميزها بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة، مؤكدا على ضرورة توفير جميع مستلزمات الانتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات وبأسعار مناسبة مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.

وزيرا الإسكان والبيئة يترأسان اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة مشروع جبال سيناء

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لدراسة مشروع جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ووضع مخطط لتطوير المدينة، بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، ويجب أن يتم تنمية وتطوير المدينة بما يتلاءم مع قدسية المكان، ويحقق الهدف منه، وهو السياحة الروحانية فى المقام الأول، بجانب وضع رؤية أعم وأشمل للمشروع والمنطقة المحيطة به، وتشمل مدينة سانت كاترين الجديدة، لاستيعاب أكبر عدد من السائحين.

مصر تشارك فى اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع الوزارى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "اوابك" في دورته الخامسة بعد المائة والذى انعقد اليوم افتراضياً من الكويت تحت رئاسة المهندس عبدالمجيد عطار وزير الطاقة بجمهورية الجزائر التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا وقطر، وممثلى دول الامارات والكويت والعراق إضافة ل على بن سبت الأمين العام للمنظمة .

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفى مقدمتها تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة ومناقشة الدراسات التي قامت بإعدادها حول صناعة البترول والغاز ومتابعة التطورات الحالية في أسواق البترول العالمية في ظل تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على الطلب والمعروض ومستويات الأسعار، ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ، واقرار موعد عقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر، وبحث أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة إضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وسبل تطوير أنشطة المنظمة بوجه عام .

اتحاد الصناعات يطلق برنامجا متكاملا لرفع الوعى حول قانون تنمية الشركات الصغيرة

تزامناً مع خطة الدولة الطموحة في تحقيق مباديء التنمية الاقتصادية، أعلنت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية اليوم عن تعاونها الجديد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس الثقافي البريطاني وتنفيذ من شركة حلول المعرفة المتقدمة المتخصصة في الإستشارات الإدارية والتكنولوجية والتدريب IKD لإطلاق برنامجها المتكامل الذي يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية عبر الإنترنت تهدف إلى التوعية ورفع الوعي حول قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر حديثاً، قانون رقم 152 لسنة 2020 .

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاهتمام الكبير التي تحظى به الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل الأغلبية العظمى من أعضاء الإتحاد بالإضافة إلى دورها المحوري بإعتبارها العمود الفقري في اقتصاد الدول لاسيما وأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصري يمثل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام والمساهم الأساسي في خلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر وتعزيز التنافسية.

قطاع الأعمال: تسوية مديونيات تاريخية على الشركات بـ33 مليار جنيه

ملفات متنوعة وعالقة اقتحمتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال السنوات الأخيرة، وأثمرت الجهود المبذولة عن تحقيق نجاحات وإنجازات عدة ولعل أبرزها ملف تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على الشركات التابعة للوزارة لصالح جهات حكومية، المعلقة منذ أكثر من ربع قرن.

وبحسب بيان الوزارة تم قطع شوطًا كبيرًا في هذا الملف لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.

ولتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، بحسب البيان اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

وأضاف البيان أنه قد نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها.

وزيرة التجارة والصناعة تعلن بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية فى مصر

علنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر الذي أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ليبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر من العام القادم حيث يستهدف البرنامج تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.

وقالت الوزيرة إن هيئة تنمية الصادرات ستتولى تنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمجالس التصديرية بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات في مصر، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في صميم استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي ترمي إلى تعزيز التجارة الخارجية والصادرات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات.