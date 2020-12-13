شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى.. و"عيار 24" يسجل 221.57 ريال اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 13-12-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.97 ريال سعودى.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها.

للمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إمكانية إتجاه المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلي أن الذهب قد يسجل هبوط كبير نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 221.97 ريال بما يعادل 59.18$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.48 ريال بما يعادل 54.25$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 194.23 ريال بما يعادل 51.78$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.48 ريال بما يعادل 44.39$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.48 ريال بما يعادل 34.52$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.99 ريال بما يعادل 29.59$ سعر أوقية الذهببنحو 6,903 ريال بما يعادل 1,841$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,554 ريال بما يعادل 414.27$ سعر كيلو الذهببنحو 221,973 ريال بما يعادل 59,180$