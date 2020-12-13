شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يُخيِّم على سكان كوبا بعد دمج عملتي «كوك» و«كوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسود قلق كبير بين العديد من سكان كوبا التي ستعتمد عملة موحدة في الأول من كانون الثاني/يناير، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأجور.

ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور خمس مرات، وسعر الخبز عشرين مرة.. وكل أرقام هذا الإصلاح المعقد المنشورة في 165 صفحة من الجريدة الرسمية، تجعل السكان يشعرون بالدوار.

وتقول في ماريا (67 عاماً) عاكسة قلق العديد من الكوبيين: «نحن أصحاب الدخل المنخفض نخشى أن ترتفع الأسعار»، مضيفة: «أنا أعتمد على المساعدة الاجتماعية».

وفي شوارع هافانا حيث تتشكل طوابير طويلة أمام متاجر السوبرماركت؛ إذ قد يتفاقم النقص في الأشهر الأخيرة، يريد آخرون أن يكونوا أكثر تفاؤلاً.

ويؤكد روبرتو بيريوت متقاعد يبلغ 77 عاماً، أن «الدولة تعلم كيف ستبيع البضائع حتى نتمكن نحن الفقراء من العيش». وتقول ليوريس كوستا طالبة كيمياء حيوية تبلغ 20 عاماً: «بلدنا يحتاج إلى تغيير وليست هناك طريقة أفضل من الاقتصاد للبدء به، فهو مجال مهم جداً يمكن أن يوفر أساساً أكثر استقراراً لمزيد من التطوير».

وهذا هو هدف الحكومة الشيوعية، فمع دمج عملتين محليتين يتم التداول بهما منذ 26 عاماً، تريد الحكومة جعل اقتصاد الجزيرة أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين الأجانب.

في الأول من كانون الثاني/يناير، سيبدأ سحب البيزو القابل للتحويل (كوك) والمتساوي مع الدولار والذي بدأ تداوله عام 1994 لمجاراة هذه العملة ثم استبدالها من التداول، وسيبقى فقط البيزو الكوبي (كوب) الذي تقل قيمته عن «كوك» 24 مرة.

وبهدف احتواء التضخم الحاد الذي يتوقعه الخبراء، قامت الحكومة بتفصيل الأسعار التي ستطبق على عشرات المنتجات، من الأرز إلى الفاصوليا السوداء، والحليب والوقود.

وعلى سبيل المثال، سيرتفع سعر الخبز اليومي البالغ وزنه 80 غراماً، بمقدار 20 مرة، لكنه سيبقى منخفضاً: بيزو واحد (4 سنتات من الدولار)، كما سترتفع كلفة خدمات المياه والغاز والكهرباء والنقل.

وسيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2100 بيزو (87 دولاراً)، بزيادة مقدارها 525%.

وستبقى العملة الكوبية مبدئياً عند السعر الثابت البالغ 24 بيزو لكل دولار، لمنعه من الانهيار مقابل العملة الخضراء التي أعيد التداول بها أخيراً في الجزيرة، بعد فتح متاجر للأجهزة المنزلية، والمطاعم، حيث لا يمكن الدفع إلا بهذه العملة.

لكن في السوق السوداء، فإن الدولار الذي لا يمكن العثور عليه في المصارف الكوبية ومراكز الصرافة، تُحلِّق قيمته منذ أشهر. (أ.ف.ب)