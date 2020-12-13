شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تُعرِّف رواد الأعمال بالامتياز التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «كيف تصبح صاحب امتياز تجاري ناجح»، برعاية من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، في إطار جهود الغرفة لدعم رواد الأعمال وتعريفهم بأفضل الممارسات.

وشهدت الورشة مشاركة أعضاء مركز تجارة 101، وعدد من المهتمين في تأسيس مشاريع تجارية خاصة بهم، وتناولت 4 محاور رئيسية تُمكن رائد الأعمال من الحصول على المهارات الرئيسية في أن يصبح مشروعه صاحب امتياز تجاري.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم الورشة يعكس ما توليه غرفة الشارقة من حرص ودعم لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنمية مهاراتهم، من خلال إطلاعهم على آخر المستجدات ذات العلاقة بمفاهيم الامتياز التجاري وآلياته، وكيفية الخطوات المناسبة للتعامل معها.

ولفت العوضي إلى أن الغرفة حرصت خلال 2020 على تنظيم العديد من الورش المتخصصة في هذا القطاع والموجهة لرواد الأعمال، انطلاقاً من أهمية الامتياز التجاري أو ما يعرف «بالفرنشايز»؛ كونه أحد أهم نماذج الأعمال في المنظومة الاقتصادية، وباعتباره مفهوماً ناجحاً لممارسة الأعمال.

من جانبها أكدت منى عمران علي مديرة مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، أن الورشة شكلت فرصة مثالية لإطلاع رواد الأعمال على كيفية حصولهم على الامتياز التجاري لمشاريعهم، حيث غطت كافة العناصر والبنود الأساسية في حقوق الامتياز.