شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تعتزم زيادة أعداد النساء 25% خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ المنظمة الأممية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اتفاقية شراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران، لتعزيز الجهود العالمية لتمكين النساء في خطوة مهمة بين شركة طيران دولية، والمنظمة الأممية لدعم قضايا تمكين المرأة.

وبموجب هذه الشراكة تنضم مجموعة الاتحاد للطيران، إلى حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة «جيل المساواة» من خلال إشراك المسافرين على متن طائراتها، والموظفين والجمهور في هذه الحملة التاريخية التي تعزز حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ.

واعتباراً من يناير 2021 توفر مجموعة الاتحاد للطيران، رؤية عالمية لحملة جيل المساواة عبر الرحلات الجوية، من خلال البرامج الترفيهية على متن طائراتها، والبث النصي لمضيفي ومضيفات الطيران، وذلك لدعوة الجماهير للمشاركة في هذه الحملة، بهدف تمكين الجيل القادم من التفاعل معها.

وقالت الدكتورة ناديا بستكي نائبة الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تفخر الاتحاد بكونها أول شركة طيران تتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي تمثل نصف المجتمع وركناً من أركانه. ولطالما حرصت الشركة على تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها داخل مجتمعها».

وكانت «الاتحاد» قد شاركت في مارس مطلع هذا العام في حملة 25/25 التطوعية التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بهدف تعزيز التنوع بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما، معلنة عزمها زيادة أعداد النساء العاملات لديها بنسبة 25% خلال الأعوام الخمسة التالية.

وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «سعداء بالشراكة الجديدة مع مجموعة الاتحاد للطيران، لاسيما لكونها أول شراكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع شركة طيران عالمية؛ إذ يضم مجتمع الإمارات أكثر من 200 جنسية. ويأتي موظفو مجموعة الاتحاد للطيران من أكثر من 150 دولة؛ لذا فإن تركيزهم على التنوع والتسامح والاستدامة والاندماج، يمثل نموذجاً للعالم والأمم المتحدة، مما يتسق مع رؤيتنا ويجعل من هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لنا». (وام)