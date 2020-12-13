شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للبحوث» و«الدفاع المدني» يتعاونان في تعزيز منظومة الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك في النواحي المتعلقة في دعم البحوث والدراسات في مجال الدفاع المدني من خلال استقطاب شركات ومراكز البحوث الخاصة بإنتاج وتصنيع معدات السلامة، بالإضافة لنشر الوعي الوقائي للمساعدة في مهمات الإنقاذ وتدريب العاملين على خطط إخلاء كوسيلة من وسائل نقل المعرفة، وعقد دورات في التميز المؤسسي ومعايير الابتكار، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة القائمة بينهما بشكل فعال وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

كما شملت المذكرة توضيحاً للأهداف المشتركة لكلا الطرفين بما يخدم المصلحة العامة والتي تقتضي التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات المرتبطة بطبيعة عمل الجانبين كالمؤتمرات والملتقيات العلمية ومشاريع الإبداع والابتكار وتبني الأطروحات المدروسة. منها العمل على عقد دورات في التميز المؤسسي ومعايير الابتكار ورعاية المبتكرين من موظفي الدفاع المدني ودعم أفكارهم والسعي نحو تنفيذ ما يتم ابتكاره كما سيكون هنالك تنسيق بين الطرفين للمشاركة في المبادرات والمشاريع المتعلقة بشؤون الدفاع المدني.

وستعمل الجهتان بموجب المذكرة على وضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين والاستفادة من الخبرات في جميع المجالات المتعلقة، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون في دراسة وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز البحث والتطوير لمجتمع الإمارات بكافة شرائحه.

وقال حسين المحمودي، إن شراكتنا مع الدفاع المدني تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود مع كافة الجهات في الشارقة لتعزيز الاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، لتطوير مدينة الشارقة لتصبح العاصمة الابتكارية والبيئية للشرق الأوسط، ويأتي ذلك من خلال وضع الخطط وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الرؤيا.

وأضاف، من المؤكد أن مذكرة التفاهم ستوفر الدعم لمجمع الشارقة للابتكار وكذلك للدفاع المدني في الشارقة لتمكينهما من تحقيق أهدافهما من خلال التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية المهمة المتعلقة بالسلامة العامة من خلال تشجيع وتبني الأفكار والمبادرات الإبداعية في هذا المجال موضحاً أن الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة لخدمة المواطنين وتوفير نوعية حياة أفضل للمجتمع.