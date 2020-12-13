شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم تصعد ببورصة البحرين بنسبة 0.18% بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 711.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.45%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.85%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، أن يوسف اليوسف سيرأس إدارة الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد ترقيته من منصبه السابق كرئيس فريق العلاقات المؤسسية في الخليج.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الاثنين الموافق 22 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2020.

كما أعلنت شركة ناس، اجتماع مجلس الإدارة يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، عبر الاتصال المرئي، حيث ستتم مناقشة مسائل الأعمال العامة، ميزانية عام 2021.