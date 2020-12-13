شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع 91 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 15.80 نقطة ليصل إلى مستوى 8659.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% رابحاً 25.73 نقطة ليصل إلى مستوى 20582.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.3 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.68%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%ن ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وقفز 91 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 5.91%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.27%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 8.03%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.34%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 3.02%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 286.7 مليون ريال سعودي.