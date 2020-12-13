شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة دبى بافتتاحية الأسبوع بضغوط تراجع 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 301.1 مليون سهم محققة ما قيمته 206.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3428 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.27%،، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.76%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.66%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.15%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 82.8 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.61%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار العقارية، عن تفرغ رجل الأعمال محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الركة، وانتخاب جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة، أحمد جاوه نائباً لرئيس المجلس، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وموافقة المجلس، وحرصهم على الامتثال بأحكام المادة رقم 7 ب من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100%، قد قامت بإتمام صفقة بيع عقار مدرج ضمن العقارات الاستثمارية المملوكة للشركة داخل دولة الكويت بمبلغ وقدره 2.3 مليون دينار كويتي، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق ربح يبلغ 150 ألف ديار كويتي، ضمن البيانات المالية للشركة في ديسمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

كما أعلن بنك دبي التجاري، اجتماع مجلس إدارة البنك، يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، لمناقشة الأمور الاعتيادية.