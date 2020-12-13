شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت وهدايا موبيلاوى من موبيل تتوالى بتكريم 78 محلا من محلات الزيوت بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 سيارات BYD و30 تروسيكل و42 قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف جنيه

المهندس أحمد الصادق: "نعد شركاءنا في النجاح من محلات الزيوت على مستوى الجمهورية بالمزيد من المفاجآت والهدايا مع موبيلاوى"

السيد شريف فهمي: "برنامج موبيلاوي يقدم هدايا قيمة ومفاجآت سارة ونقاط مستمرة لعملائنا على مدار العام يتم استبدالها من عدد كبير من المحلات التجارية"

كشفت شركة إكسون موبيل مصر، الرائدة في تسويق الزيوت والمنتجات البترولية لأكثر من 117 عام، عن أسماء الفائزين من أصحاب محلات الزيوت الذين تم تكريمهم في أولى مفاجآت موبيل الخاصة ببرنامج نقاط موبيلاوي، حيث حقق الفائزون أعلى معدل شراء لزيوت موبيل سوبر XHP.

وبهذه المناسبة أقامت موبيل احتفالية خاصة لشركاء نجاحها على مستوى الجمهورية، تضمنت التكريم وتقديم هدايا لأولى عروض برنامج نقاط موبيلاوي التي استمرت لمدة شهر ونصف. وقد تنوعت الهدايا ما بين 6 سيارات BYD، 30 تروسيكل، 42 قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف جنيه للقسيمة الواحدة.

وفي كلمته، أعرب المهندس أحمد الصادق، مدير مبيعات الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، عن سعادته بحماسة محلات الزيوت على مستوى الجمهورية وإقبالهم الكبير للمشاركة في برنامج موبيلاوي. وأكد قائلًا:" نشكر شركاء النجاح في كل محافظات مصرونعدهم بمواصلة الهدايا والمفاجآت من موبيلاوي لكل عملاء موبيل على مستوى الجمهورية لأن الكل كسبان مع موبيل ".

كانت شركة إكسون موبيل مصر قد أطلقت برنامج نقاط موبيلاوي في 15 يونيو 2020 الذي يستهدف كل عملاء موبيل سواء كان محلات الزيوت أو المستهلك النهائي، وذلك من خلال تجميع النقاط مع كل عملية شرائية لكل عبوة زيت موبيل من الزيوت المشاركة في البرنامج والحصول على نقاط مجمعة وبحسب عدد وكميات العبوات يستقبل العملاء رسالة نصية تحتوي على عدد النقاط التي تم تجميعها في البرنامج ورابط لمعرفة رصيد النقاط وكيفية الحصول علي الهدية المقابلة لهذا العدد من النقاط.

كما أكد السيد شريف فهمي، مدير برنامج موبيلاوي، على حرص موبيل الدائم على تقديم قيمة مضافة لعملائها، وأضاف قائلًا: "نضع عملائنا على رأس أولوياتنا فهم شركائنا في النجاح الممتد منذ أكثر من 117 عام، ولهذا أطلقنا برنامج نقاط موبيلاوي الذي يعمل علي مدار العام لعملائنا سواء المستهلك النهائي أو محلات الزيوت من أجل مكافأتهم من خلال برامج تحفيزية تقدم هدايا قيمة ومفاجأت سارة ونقاط مستمرة لعملائنا على مدار العام يتم استبدالها من عدد كبير من المحلات التجارية مثل بي تك، غطاطي، كوك دور، خير زمان، شركة مصر للمحركات، وأوتوكير."

وفيما يلي ننشر أسماء الفائزين من موبيلاوي على مستوي الجمهورية:

وفيما يلي ننشرأسماء الفائزين من موبيلاوي علي مستوي الجمهورية:

عبد السلام أحمد عبدالسلام علي

أيمن فتحي إبراهيم سليمان

ممدوح محمد عبد الحميد محمود

محمود عبدالمقصود عبد الونيس

محمد أبواليزيد صالح

رضا موسي ماهر آدم

عبدالستار محمود مصطفي

إسلام جمال حامد ياقوت

مينا فؤاد سيدهم

إبراهيم بهلول محمد بهلول

إيهاب علي حسن علي

منصور سليمان منصور

الحسن محمد محمد يوسف

أحمد محمد حسن محمد

تامر عبد الحميد عبدالعال

محمود ذكي محمد عبد العزيز

أحمد عبداللطيف محمد محمد هليل

سيد علي مرشد

عصام جابر علي

عامر مراد سيد

أحمد كمال عبدالفتاح

هشام سيد بخيت

عمرو عبدالعزيز فرج

محمد إبراهيم عبدالسلام

وليد عزت محمد عمر

محمود جمال الدين محمد

مسعد حلمي علي زهو

محمد عيد خالد

سيد محمد محمد

عبدالله الدسوقي

محمود محمد

أيمن علي

جمال مسعود

كما حصل 3 فائزين آخرين بتروسيكل بالإضافة إلى فوز 42 فائز آخر بقسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف جنيه للقسيمة الواحدة.











