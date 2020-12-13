شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 2020ـ 12 ـ 13 استقرارا وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن أسعار الدواجن في المزرعة 20 - 21 جنيها للكيلو، و سعر للمستهلك يتراوح بين 25 - 27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5 جنيه للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .