شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل.. وشطب أسهم "أسمنت الخليج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5567.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.11 نقطة ليصل إلى مستوى 6103.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 11.38 نقطة ليصل إلى مستوى 4509.10 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 15.11 نقطة ليصل إلى مستوى 4633.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 172.4 مليون سهم بقيمة 23.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6887 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع التأمين 1.65%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.50%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.45% يليه سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الخليج، موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر وهو آخر يوم تداول لأسهم الشركة في بورصة الكويت.