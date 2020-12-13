شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء فى السوق المحلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار جميع خامات و مواد البناء اليوم الأحد 13-12-2020 تشهد استقرارا .

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، و السعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة

وكان غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية،أعلنت عن توقيعها اتفاقية تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يمثل أطر للتعاون الثنائي بين الصناعة والبحث العلمي.

وقع البروتوكول المهندس أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، واعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس إسماعيل لقمة، المهندس إمام عفيفي، والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندسة نادية عبد الحفيظ والمهندس علي سنجر والدكتور محمد خطاب والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.