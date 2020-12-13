شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بالمستهل.. و"العبار" يتفرغ لإدارة شئون إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2548.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.1 مليون سهم محققة ما قيمته 134.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2307 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع نسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.20%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم مصرف السلام البحرين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.6 مليون ورقة بقيمة 22.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.49%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار العقارية، عن تفرغ رجل الأعمال محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الركة، وانتخاب جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة، أحمد جاوه نائباً لرئيس المجلس، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وموافقة المجلس، وحرصهم على الامتثال بأحكام المادة رقم 7 ب من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100%، قد قامت بإتمام صفقة بيع عقار مدرج ضمن العقارات الاستثمارية المملوكة للشركة داخل دولة الكويت بمبلغ وقدره 2.3 مليون دينار كويتي، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق ربح يبلغ 150 ألف ديار كويتي، ضمن البيانات المالية للشركة في ديسمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.