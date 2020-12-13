شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة فى محافظة سوهاج، بطاقة 15 ألف م3 / يوم من اجمالى طاقة 45 ألف م 3 / يوم وبتكلفة 500 مليون جنية لخدمة 450 ألف نسمة بمدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة أخميم.

وقال الوزير: جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3 / يوم بنسبة تنفيذ 80%.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.

وأشار إلى أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.