شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. الطماطم بين 2.5 و 6.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 13-12-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن السوق المحلى يشهد استقرارا لجميع الأصناف حيث سجلت أسعار البطاطس1.5-3 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو ،و كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو ، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الطماطم الكيلو 2.5-6.5 جنيها، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، و أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، و الكوسة 1.5- 4 جنيها للكيلو، و تتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو .