شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 13-12-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت والتي جاءت كالتالي: اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو السجق 110-140 جنيها للكيلو الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو

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