شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى لجميع الأصناف، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، وأسعار البفتيك والبرجر واللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، واللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية تطرح كافة أنواع منتجات اللحوم، حيث يتم طرح لحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو، وكذلك طرح كميات كبيرة من السمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو"، وكذلك طرح لحوم كباب حلة مجمدة برازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، وكذلك طرح السمك الفيلية باسا أبيض بسعر 37 جنيها، والماكريل المجمد الهولندى بـ 36 جنيها.