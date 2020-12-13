شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تحويل سيارتك للغاز الطبيعى.. أهمها كفاءة المحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراءات تحفيزية توفرها الدولة فى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من أجل تبسيط عمليات التحويل، ومنح تسهيلات فى السداد، ومنها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين، وفيما يلى الخطوات المتبعة عند تحويل السيارات للعمل بالغاز والتى كانت كالتالى:

1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%، وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الإسطوانة التى سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت.

2- استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

3- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

-4 يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية فى عمليات الصيانة والتشغيل.

5- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

6- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

7- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعي/ بنزين)، والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلو السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

8- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطائه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.