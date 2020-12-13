شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 0.16 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 13.94.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 13.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.38.
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