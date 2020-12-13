شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -1.80% ليفقد السهم نحو 90 هللة، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 52.60، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.60، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 58.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.01 ومستوى المقاومة 53.70.