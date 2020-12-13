شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حقق مكاسب في بداية الجلسة مسجلاً أعلى سعر له عند 23.74، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -1.29% بما يعادل -0.30 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ويستقر السهم حتى الآن أعلى مستوى الدعم 22.83، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 30.6 إلى 15.06).

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى 22.83، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 24.66 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.