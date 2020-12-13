شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يعاود الصعود – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم مستوى المقاومة 17.48، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.54% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 17.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.28 ومستوى المقاومة 18.50.