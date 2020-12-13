شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يتعرض لقوى سلبية – تحليل صباحي – 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وذلك بعدما واجه مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.06 نقطة، ليتعرض السهم بذلك للضغط السلبي، وذلك بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما أنه يستفيد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 14.10، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 15.00.
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