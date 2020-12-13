شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد المؤشر حاليا حالة من التذبذب في الأداء صعودا وهبوطا، حيث يتداول في نطاق ضيق للغاية ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 6097 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتداول المؤشر في اتجاه عرضي ما بين مستوى 6300 ومستوى 5850 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,081 وبين مستوى المقاومة هو 6,127 نقطة
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