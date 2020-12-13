شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 13-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر انخفاضا خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10448 نقطة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10350 نقطة ثم 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,358 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,509 نقطة
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